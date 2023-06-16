Получившая крупнейший в Европе раунд инвестиций компания даже не имеет своего продукта

Несмотря на отсутствие продукта и всего несколько сотрудников, недавно пришедших в компанию, оценка Mistral AI сейчас составляет впечатляющие 259 млн долларов.

Привлекательность стартапа, возможно, заключается в его названии и обещании европейского предприятия в области искусственного интеллекта, поскольку сейчас США доминируют на рынке искусственного интеллекта, поэтому ЕС выгодно поддерживать свои стартапы в этой области.

Хотя на сайте стартапа представлена ограниченная информация, где говорится, что его целью является разработка первоклассных генеративных моделей ИИ, именно растущее осознание индустрией преобразующей силы ИИ стимулирует инвестиции.