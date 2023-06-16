Наука и технологии
13:45, 16 июня 2023
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Получившая крупнейший в Европе раунд инвестиций компания даже не имеет своего продукта

Но зато подходящее название

Удивительным образом парижский стартап Mistral AI, основанный всего четыре недели назад, получил ошеломляющую сумму в размере €105 млн в рамках крупнейшего в Европе «посевного раунда». При этом у него нет даже продукта.

Несмотря на отсутствие продукта и всего несколько сотрудников, недавно пришедших в компанию, оценка Mistral AI сейчас составляет впечатляющие 259 млн долларов.

Привлекательность стартапа, возможно, заключается в его названии и обещании европейского предприятия в области искусственного интеллекта, поскольку сейчас США доминируют на рынке искусственного интеллекта, поэтому ЕС выгодно поддерживать свои стартапы в этой области.

Хотя на сайте стартапа представлена ограниченная информация, где говорится, что его целью является разработка первоклассных генеративных моделей ИИ, именно растущее осознание индустрией преобразующей силы ИИ стимулирует инвестиции.

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