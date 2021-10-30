Наука и технологии
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Поляки провалили испытания БТР

«Что-то пошло не так»
Украинские СМИ сообщили, что польские военные провели неудачные полевые испытания нового разведывательного комплекса, установленного на колёсный БТР «Росомаха». Их результаты не впечатлили польское военное руководство.
Поляки провалили испытания БТР

Речь идёт о квалификационных испытаниях БТР Rosomak в двух версиях разведывательных бронемашин R1 и R2. Отмечается, что оба полигонных теста завершились неудачей. Причиной неуспеха стала устаревшая база носителя.

«Военное обозрение» подробно рассказывает, что в варианте полевого разведчика на БТР «Росомаха» установили выдвижную мачту с элементами оптико-электронной системы наблюдения. А вот в версии R1 был установлен боевой модуль итальянского производства Hitfist-30. Версия R2 получила комплекс ZSSW-30. Во время испытаний этих вариантов «что-то пошло не так».

Отмечается, что Польша не рассматривает замену колёсного носителя.

Источник: Военное обозрение