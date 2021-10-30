Поляки провалили испытания БТР

Речь идёт о квалификационных испытаниях БТР Rosomak в двух версиях разведывательных бронемашин R1 и R2. Отмечается, что оба полигонных теста завершились неудачей. Причиной неуспеха стала устаревшая база носителя.

«Военное обозрение» подробно рассказывает, что в варианте полевого разведчика на БТР «Росомаха» установили выдвижную мачту с элементами оптико-электронной системы наблюдения. А вот в версии R1 был установлен боевой модуль итальянского производства Hitfist-30. Версия R2 получила комплекс ZSSW-30. Во время испытаний этих вариантов «что-то пошло не так».

Отмечается, что Польша не рассматривает замену колёсного носителя.