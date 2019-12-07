Полёт украинской противокорабельной ракеты сняли с истребителя

Запуск ракеты произошёл в рамках испытаний. На Украине заявили, что снаряд пролетел несколько сотен километров по заданному маршруту на заданных высотах. Сообщается, что ракета подтвердила свои лётные характеристики.

На видео также видно, как Р-360 сопровождает в полёте истребитель Воздушных сил (ВС) Украины Су-27. Он придерживался примерно такой же скорости, что и ракета. Полёт проходил на малой высоте над морем.

«Военное обозрение» напоминает, что ракеты комплекса «Нептун» способны поражать и топить разные корабли, в том числе суда крейсерского класса. Сама Р-360 является, по сути, развитием советской ракеты Х-35.