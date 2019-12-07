Наука и технологии
Сегодня 13:52
Полёт украинской противокорабельной ракеты сняли с истребителя
Комплекса «Нептун»
В сети появилось видео с полётом украинской противокорабельной крылатой ракеты комплекса Р-360МЦ «Нептун». Её снимали с борта истребителя, летевшего параллельно.
Запуск ракеты произошёл в рамках испытаний. На Украине заявили, что снаряд пролетел несколько сотен километров по заданному маршруту на заданных высотах. Сообщается, что ракета подтвердила свои лётные характеристики.
На видео также видно, как Р-360 сопровождает в полёте истребитель Воздушных сил (ВС) Украины Су-27. Он придерживался примерно такой же скорости, что и ракета. Полёт проходил на малой высоте над морем.
«Военное обозрение» напоминает, что ракеты комплекса «Нептун» способны поражать и топить разные корабли, в том числе суда крейсерского класса. Сама Р-360 является, по сути, развитием советской ракеты Х-35.