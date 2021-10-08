Пользователь Facebook создал «отписку от всего» в один клик, но был заблокирован

Пользователь опубликовал расширение в 2020 году в Chrome Store. Барклай решил разработать такой инструмент, так как однажды решил отписаться от всего вручную и потратил на это слишком много времени. «Я до сих пор помню ощущение, как впервые отписался от всего. Это было чудесно», — поделился мужчина.

По словам Барклая, после публикации расширения он получил множество восторженных отзывов. Через какое-то время Facebook написала мужчине с требованием удалить расширение и больше не разрабатывать ничего, что взаимодействовало бы с сервисами компании. Пользователь выполнил требование, но его аккаунты в Facebook и Instagram всё равно заблокировали навсегда.

Барклай заявил, что новостная лента Facebook заставляет пользователей часами сидеть в соцсети. Поэтому расширение угрожало прибыли компании.