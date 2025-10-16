Пользователь Reddit доказал, что Земля не плоская с помощью тени от своего гаража

Аналемма возникает из-за наклона Земли на 23,5° и её эллиптической орбиты вокруг Солнца. Если наблюдать за Солнцем каждый день в одно и то же время и в одном месте, его положение в небе будет следовать форме восьмерки. Летом Солнце достигает верхней точки, а зимой — нижней. Форма аналеммы зависит от времени суток и широты наблюдателя.

Почему это опровергает плоскую Землю? В стандартной модели Солнечной системы Земля — почти сферическая планета, которая вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите. Плоская Земля, по мнению любителей лженауки, является центром вселенной, а Солнце движется над ней как большой фонарик. Аналемма полностью согласуется с научной моделью и объясняется законом орбит и наклоном оси Земли.