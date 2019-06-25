Пользователь выдал свой iPhone за пистолет и спас автомобиль от угонщика

Мужчине помогло то, что инцидент происходил вечером, в темноте. Его iPhone был чёрного цвета, поэтому разглядеть, что находится в руках у хозяина машины, вор толком не смог.

Как рассказал находчивый мужчина изданию WSVN, о том, что автомобиль кто-то пытается взломать, сообщила его жена. Тогда хозяин машины сразу набрал 911, рассказал полиции, что происходит, и вышел на улицу. Там он направил на грабителя смартфон и крикнул: «Ложись!».

Вор, испугавшись, лёг на землю лицом вниз и сложил руки за спиной. Так они и дождались полицию. Как позже рассказали сотрудники правоохранительных органов, грабитель уже попадался за попыткой угона автомобиля.