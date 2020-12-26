Пользователь Яндекс.Плюс уличил сервис в нечестном кешбэке за такси

Своей историей мужчина поделился на портале vc.ru. Он рассказал, что несколько месяцев назад подключил себе «Яндекс.Плюс». Недавно мужчина заказал машину класса «Комфорт», на которой ему нужно было проехать два часа. Стоимость составила примерно 1930 рублей.

Во время поездки пассажир разговорился с водителем. В итоге выяснилось, что таксист за услугу заработает лишь ту сумму, которая получится после вычета комиссии Яндекса с 1700 рублей. Мужчина удивился, ведь с его карты пообещали списать больше 1900 рублей. Стало неясно, почему он переплачивает 200 рублей.

После завершения поездки водитель получил около 1350 рублей после списания комиссии, а с карты пассажира списали около 1900 рублей. Мужчины стали звонить в службу поддержки Яндекса. Оператор спросил их, подключен ли у пассажира Яндекс.Плюс. Якобы для клиентов подписки такая ситуация нормальна. Ведь при формировании стоимости поездок для них, сверху прибавляется та сумма, которая далее уйдёт в кешбэк.

Рассказчик отметил, что не хочет быть обвинённым в клевете и допускает, что мог произойти единичный сбой.