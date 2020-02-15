Пользователей крупной соцсети защитили от получения интимных фото в сообщения

Разработчику Safe DM Келси Бресслер (Kelsey Bressler) идея пришла в голову после того, как она получила нежелательные интимные фотографии от мужчин. Она решила, что социальные сети должны предпринимать больше мер для защиты пользователей от получения неприятных им изображений. Бреслер также рассказала BBC, что Safe DM могут добавить и в другую важную платформу.

Для того, чтобы создать инструмент, использующий искусственный интеллект, разработчица просила людей присылать на почтовый ящик проекта фотографии пенисов. В итоге были получены более 4000 изображений. Алгоритм обучился на них и теперь срабатывает в 99% случаев.

Пользователи, которые хотят опробовать Safe DM, должны добавить плагин к своему Twitter-аккаунту.