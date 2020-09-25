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Пользователей «ВКонтакте» из Украины решили ставить на учёт в полиции
Эта соцсеть запрещена на Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинских пользователей социальной сети «ВКонтакте» будут ставить на учёт в полиции. Эта площадка на Украине запрещена.
Как выразился Алексей Данилов, если украинцы будут и дальше распространять российский контент в стране, то они будут иметь проблемы с Национальной полицией. Секретарь Совета напомнил, что «ВКонтакте» не должна работать на территории Украины, но это правило не соблюдается.
Данилов пояснил, что у властей есть система, которая позволит им получать информацию о пользователях российской соцсети. Все они будут на учёте. В ближайшее время Совет и другие госорганы планируют полностью закрыть доступ ко «ВКонтакте» на Украине.
Напомним, указанная выше соцсеть, а также «Одноклассники», «Яндекс», Mail.Ru и бухгалтерский софт 1С запрещены на Украине с весны 2017 года.
Пресс-служба «ВКонтакте» прокомментировала сложившуюся ситуацию:
«В СМИ появилась новость со ссылкой на СНБО о том, что украинских пользователей ВКонтакте якобы могут поставить на некий учёт. Надеемся, что это искажённая информация — и ни в одной стране мира в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими. Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения. Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого. Мы убеждены, что интернет не имеет границ и никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие — не очень. Если речь идёт исключительно о борьбе с распространением вредоносного контента, вроде призывов к насилию, то на подобные материалы можно пожаловаться — и наша команда модерации удалит враждебные высказывания. Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира».