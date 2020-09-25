Пользователей «ВКонтакте» из Украины решили ставить на учёт в полиции

Как выразился Алексей Данилов, если украинцы будут и дальше распространять российский контент в стране, то они будут иметь проблемы с Национальной полицией. Секретарь Совета напомнил, что «ВКонтакте» не должна работать на территории Украины, но это правило не соблюдается.

Данилов пояснил, что у властей есть система, которая позволит им получать информацию о пользователях российской соцсети. Все они будут на учёте. В ближайшее время Совет и другие госорганы планируют полностью закрыть доступ ко «ВКонтакте» на Украине.

Напомним, указанная выше соцсеть, а также «Одноклассники», «Яндекс», Mail.Ru и бухгалтерский софт 1С запрещены на Украине с весны 2017 года.

Пресс-служба «ВКонтакте» прокомментировала сложившуюся ситуацию: