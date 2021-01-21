Пользователей Яндекс.Еды будут блокировать за грубость по отношению к курьерам

Из соглашения следует, что Яндекс может ограничить доступ пользователя к сервисам или его определённым функциям, а также вовсе заблокировать его учётную запись. Это может произойти, если пользователь нарушит соглашение, а также будет вести себя грубо, невежливо, некорректно по отношению к сотрудникам сервиса.

Яндекс уже прокомментировал своё решение vc.ru: