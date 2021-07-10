Пользователей YouTube арестовали за загрузку и озвучку 10-минутного отрывка фильма

Загружать на YouTube полные фильмы нельзя — это может привести к судебным искам. Об этом знают многие, но не все догадывались, что за монтаж отрывков из кино может тоже получить наказание.

Японские кинокомпании ранее заявили, что их всё больше беспокоят «быстрые фильмы», которые длятся 10 минут и делают ненужным просмотр оригинальных фильмов.

Арестованных авторов таких роликов ещё и уличили в заработке на их создании. Кроме того, у «быстрых фильмов» была озвучка. Люди, сделавшие её тоже поплатились. Их арестовали и будут судить.