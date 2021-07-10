Пользователей YouTube арестовали за загрузку и озвучку 10-минутного отрывка фильма

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Пользователей YouTube арестовали за загрузку и озвучку 10-минутного отрывка фильмаЭто считается нарушением авторских прав
В прошлом месяце полиция Японии арестовала трёх человек за загрузку так называемых «быстрых фильмов» на YouTube. Такие ролики раскрывают основную сюжетную линию фильмов всего за несколько минут. Пользователи, загружавших видео, обвинили в нарушении закона об авторском праве. Теперь полиция арестовала ещё двух людей, предположительно озвучивших ролики.
Загружать на YouTube полные фильмы нельзя — это может привести к судебным искам. Об этом знают многие, но не все догадывались, что за монтаж отрывков из кино может тоже получить наказание.
Японские кинокомпании ранее заявили, что их всё больше беспокоят «быстрые фильмы», которые длятся 10 минут и делают ненужным просмотр оригинальных фильмов.
Арестованных авторов таких роликов ещё и уличили в заработке на их создании. Кроме того, у «быстрых фильмов» была озвучка. Люди, сделавшие её тоже поплатились. Их арестовали и будут судить.