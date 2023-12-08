Пользователи Apple Silicon смогут бесплатно обучить свою ИИ-модель с новым инструментом

Вдохновленный такими тяжеловесами, как PyTorch и Jax, MLX поднимает его на ступень выше. Благодаря фреймворку, напоминающему массив NumPy, он обещает эффективное и гибкое машинное обучение непосредственно на процессорах Apple. В чем суть? MLX представляет унифицированную модель памяти, обеспечивая размещение массивов в общей памяти, что позволяет выполнять операции на любом поддерживаемом устройстве без необходимости копирования данных.

Но вот что важно: Apple не просто предлагает это разработчикам, а предоставляет им универсальную среду для машинного обучения. API MLX для Python повторяет NumPy, обеспечивая привычность, а надежный API для C++ дополняет набор инструментов. Цель Apple? Демократизация машинного обучения, превращение MLX в «подарок от исследователей к исследователям».