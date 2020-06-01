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Пользователи добились закрытия полицейского приложения с докладами о беспорядках в США
«Заспамили» его
Из-за протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, полиция Далласа выпустила приложение, через которое можно доложить о «нелегальной активности» в городе. Общественность отреагировала на это неоднозначно. Спустя сутки после анонса пользователи добились закрытия полицейского приложения с докладами о беспорядках в США.
Приложение называлось iWatch Dallas. Оно позволяло людям присылать видео с беспорядками, оставаясь анонимными. В сети такой подход назвали «доносами».
Сообщается, что особенными активными в негодовании были представители сообщества K-pop (их объединяет любовь к южнокорейским поп-группам). На фоне возмущения приложением они скоординировались, принялись скачивать iWatch Dallas и массово отправлять в приложение мемы и вырезки из выступлений K-pop исполнителей.
Через сутки после анонса полиция Далласа объявила о временном закрытии iWatch Dallas. Объяснено это было «техническими сложностями». Журналисты считают, что причиной стала спам-атака.