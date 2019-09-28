Пользователи Instagram пожаловались на удаление фотографий мальчиков с длинными волосами

Business Insider пишет о пользовательнице parkersavesthesea, второй аккаунт которой, связанный с 4-летним сыном, Instagram удалил две недели назад. Женщина публиковала там фото мальчика с голым торсом, что алгоритмы соцсети маркировали как неприемлемый контент.

О схожих проблемах заявили и другие пользовательницы. Поэтому они начали публиковать фотографии своих длинноволосых сыновей с подписью: «Дорогой Instagram, я мальчик. У меня просто длинные волосы. Хватит удалять мои фото».

Напомним, что по правилам соцсети удалению подлежат изображения девушек с обнажённой грудью (голый торс у мужчин под запрет не попадает). Кроме того, в руководящих принципах площадки сказано, что из соображений безопасности, приходится удалять и некоторые фото с обнажёнными или частично обнажёнными детьми.

Интересно, что в случае с parkersavesthesea Instagram всё-таки признал ошибку и восстановил аккаунт.