Пользователи iPhone подали в суд на Apple за прослушку без согласия

Иск поступил в федеральный суд в Сан-Хосе (Калифорния). Владельцы смартфонов уверены, что действия Apple нарушают конфиденциальность пользователей и законы штата Калифорния, по которым запрещено записывать разговоры людей без их ведома.

Напомним, о том, что Apple передаёт данные третьим лицам, стало известно в конце июля. СМИ сообщили, что специальные сотрудники прослушивают записи запросов и зачастую узнают конфиденциальную информацию о пользователях. Иногда даже о том, когда они занимались сексом, и о чём говорили с личным врачом. Компания заявила, что делала это для улучшения сервиса.

Уже в августе, однако, Apple заявила о приостановке практики.