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Пользователи не могли активировать подаренные им устройства Apple из-за перегруженных серверов
Слишком многие получили на Рождество гаджеты Apple
Многие свежеиспечённые пользователи устройств Apple рождественским утром столкнулись с проблемой. Они не могли активировать и настроить свои гаджеты. А всё потому, что слишком много людей получили в подарок iPhone, iPad или MacBook.
Как пишут СМИ, на Рождество серверы Apple ID оказались перегружены. При включении нового устройства Apple нужно верифицировать Apple ID, но пользователи вчера не смогли это сделать — всё просто зависало. Даже если этот этап всё же удавалось пройти, зависания происходили позже.
Причиной стало то, что многие люди вчера утром пытались активировать свои новые гаджеты Apple. Серверы компании просто не смогли нормально обрабатывать такое количество запросов. Проблема эта, впрочем, уже решилась.