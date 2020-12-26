Пользователи не могли активировать подаренные им устройства Apple из-за перегруженных серверов

Как пишут СМИ, на Рождество серверы Apple ID оказались перегружены. При включении нового устройства Apple нужно верифицировать Apple ID, но пользователи вчера не смогли это сделать — всё просто зависало. Даже если этот этап всё же удавалось пройти, зависания происходили позже.

Причиной стало то, что многие люди вчера утром пытались активировать свои новые гаджеты Apple. Серверы компании просто не смогли нормально обрабатывать такое количество запросов. Проблема эта, впрочем, уже решилась.