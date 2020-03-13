Пользователи нашли хитрые способы публиковать в соцсетях запрещённую информацию о коронавирусе

Речь идёт о пользователях китайского приложения WeChat. Для того, чтобы распространять на площадке сообщения об инфекции, люди изобрели множество необычных методов. Они пишут тексты задом наперёд, шифруют их с помощью различных символов и эмодзи, переводят в формат PDF и даже на вымышленные языки, например на клингонский.

Охотнее всего люди делятся скандальным интервью с китайским доктором. Он рассказал о том, как его обвинили в распространении слухов, когда врач пытался донести информацию о коронавирусе.