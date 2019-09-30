Пользователи обжалуют российскую блокировку Telegram в суде по правам человека

Об этом рассказал адвокат пользователей. По его словам, ЕСПЧ уже зарегистрировал жалобы. Скорее всего, их объединят с другими. Таким образом, обжаловать блокировку будут около 30 человек. Вероятно, суд присоединит к жалобам заявление от самого Telegram.

ЕСПЧ направит жалобы российским властям для ознакомления и представления письменных замечаний в течение двух недель либо нескольких месяцев. Пользователи считают, что блокировка нарушила сразу несколько пунктов Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, началась она в апреле 2018 года.