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Пользователи обжалуют российскую блокировку Telegram в суде по правам человека

Они уверены, что власти нарушили их право на неприкосновенность частной жизни
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге поступило 15 жалоб пользователей Telegram на блокировку мессенджера. Они считают, что российские регуляторы нарушили их права на уважение частной жизни и на справедливое судебное разбирательство.

Об этом рассказал адвокат пользователей. По его словам, ЕСПЧ уже зарегистрировал жалобы. Скорее всего, их объединят с другими. Таким образом, обжаловать блокировку будут около 30 человек. Вероятно, суд присоединит к жалобам заявление от самого Telegram.

ЕСПЧ направит жалобы российским властям для ознакомления и представления письменных замечаний в течение двух недель либо нескольких месяцев. Пользователи считают, что блокировка нарушила сразу несколько пунктов Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, началась она в апреле 2018 года.

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