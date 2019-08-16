Пользователи «Одноклассников» смогут помочь бездомным животным, не выходя из соцсети

В приложении можно выбрать фонд, которому хочется помочь. Средства с пожертвований пойдут на оплату корма, лекарств и содержания животного. Сумму можно пожертвовать любую. Для перевода денег нужно просто ввести данные банковской карты и подтвердить платёж. Также пользователи могут оформить подписку, и тогда у них ежемесячно будет списываться фиксированная сумма пожертвования.

В «Добро Mail.ru» есть специальная шкала, по которой можно отследить, сколько средств уже собрал тот или иной фонд. Все организации-партнёры были проверены сервисом. Среди нить есть Фонд помощи бездомным животным «Умка» (Владивосток), Зоозащитный центр «Новый Ковчег» (Обнинск) и Благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» (Пенза).

В группе «Добро Mail.ru» также будут публиковаться посты о кошках и собаках из приютов России, которых можно забрать домой.