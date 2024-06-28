Пользователи Сети возмутились сумкой в виде лошади из-за использования ИИ

Опубликовано 28 июня 2024, 07:30
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Пользователи Сети возмутились сумкой в виде лошади из-за использования ИИКакие у них аргументы
Последнее сотрудничество Baggu с компанией Collina Strada вызвало жаркие споры в Интернете. Коллекция с причудливыми дизайнами, включая кошелек в форме лошади, вызвала критику, когда стало известно, что в процессе ее создания использовалась технология искусственного интеллекта, в частности Midjourney.
Некоторые покупатели выразили «разочарование» и обвинили бренд в «недостаточной прозрачности», утверждая, что они не были должным образом проинформированы об участии искусственного интеллекта перед покупкой.
Критики выразили «этическую озабоченность» тем, что инструменты искусственного интеллекта могут использовать работы художников без их согласия, подчеркнув вопросы интеллектуальной собственности и даже… воздействия на окружающую среду.
Эта ситуация «намекает на дебаты, которые станет больше, и поднимает вопросы о том, кто чем владеет… и что является справедливым», — подытожил редактор The Verge, комментируя новость.