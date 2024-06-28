Пользователи Сети возмутились сумкой в виде лошади из-за использования ИИ

Критики выразили «этическую озабоченность» тем, что инструменты искусственного интеллекта могут использовать работы художников без их согласия, подчеркнув вопросы интеллектуальной собственности и даже… воздействия на окружающую среду.

Эта ситуация «намекает на дебаты, которые станет больше, и поднимает вопросы о том, кто чем владеет… и что является справедливым», — подытожил редактор The Verge, комментируя новость.