Наука и технологии
Опубликовано 28 июня 2024, 07:30
1 мин.

Пользователи Сети возмутились сумкой в виде лошади из-за использования ИИ

Какие у них аргументы
Последнее сотрудничество Baggu с компанией Collina Strada вызвало жаркие споры в Интернете. Коллекция с причудливыми дизайнами, включая кошелек в форме лошади, вызвала критику, когда стало известно, что в процессе ее создания использовалась технология искусственного интеллекта, в частности Midjourney.
Пользователи Сети возмутились сумкой в виде лошади из-за использования ИИ
© Ferra

Некоторые покупатели выразили «разочарование» и обвинили бренд в «недостаточной прозрачности», утверждая, что они не были должным образом проинформированы об участии искусственного интеллекта перед покупкой.

Пользователи Сети возмутились сумкой в виде лошади из-за использования ИИ

© Baggu

Критики выразили «этическую озабоченность» тем, что инструменты искусственного интеллекта могут использовать работы художников без их согласия, подчеркнув вопросы интеллектуальной собственности и даже… воздействия на окружающую среду.

Эта ситуация «намекает на дебаты, которые станет больше, и поднимает вопросы о том, кто чем владеет… и что является справедливым», — подытожил редактор The Verge, комментируя новость.