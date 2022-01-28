Пользователи Spotify устроили бойкот сервису

Янг мотивировал свой уход тем, что «Spotify распространяет ложную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто верит им». После этого последовали массовые жалобы от пользователей. Некоторые даже потребовали от сервиса отменить подписку и удалить учётную запись.

Из-за этого сегодня, 28 января, Spotify временно приостановил работу службы поддержки. Сотрудники компании не могут помогать с отменой подписки, но пользователи жалуются, что не могут сделать это самостоятельно.

Apple воспользовалась этим скандалом, чтобы пропиарить Apple Music. Компания создала в сервисе отдельную категорию «Мы любим Нила» и разослала push-уведомление о наличии треков музыканта на платформе.