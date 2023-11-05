Пользователи VK Play могут оформить предзаказ на российскую игру «Смута»

4 ноября 2023 года начался предзаказ на историческую игру «Смута» от студии «Сайберия Нова» на платформе VK Play. Это ещё находится в процессе разработки, и предполагается, что официальный релиз состоится 26 февраля 2024 года. Игра подходит для игроков старше 12 лет.

Стоимость предзаказа игры, предоставляющего доступ только к одиночной игре, составляет 1612 рублей со скидкой от разработчика, в противном случае цена составит 2015 рублей.

Что касается системных требований, игра будет доступна для пользователей с операционной системой Windows 10 и потребует процессор Intel i3 или Ryzen 3 для минимальных требований и Intel i7 или Ryzen 9 для рекомендуемых. Также понадобится 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, 50 ГБ места на жёстком диске, видеокарта Nvidia GTX 980 (1060) для минимальных требований и Nvidia RTX 3080 для рекомендуемых требований. Игра также поддерживает DirectX 12.

Согласно разработчикам, в игре будет вариативность, которая не повлияет на сюжет. Она также не предоставит возможность игрокам покупать оружие и доспехи или выполнять однотипные задания по сбору артефактов или захвату точек на карте. «Смута» основана на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» и предоставит игрокам возможность принять участие в исторических событиях Смутного времени, включая Битву за Москву. Игра предоставит несколько крупных локаций, таких как Ярославль, Москва и Нижний Новгород, а также включит «Кодекс» с исторической информацией о найденных объектах. Разработчики получили дополнительный грант для развития проекта и оценивают общие инвестиции в «Смуту» на приблизительно 1 миллиард рублей, включая разработку и распространение.