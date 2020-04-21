Пользователи «ВКонтакте» получили возможность рекламировать личные страницы

Как сказано в пресс-релизе соцсети, новая опция может пригодиться тем, кто продвигает личный бренд. Например, это могут быть блогеры, эксперты или знаменитости.

Функция позволяет рекламировать не только весь профиль, но и отдельные записи из него. Кроме того, владелец страницы может выбрать, где будет демонстрироваться объявление: в десктопной версии соцсети или в приложении. В целом, к рекламе профиля можно применять все настройки таргетинга.

В ленте новостей реклама личной страницы будет похожа на обычный пост. При нажатии он перенаправит пользователя на указанную страницу.

В пресс-релизе «ВКонтакте» также напомнила, что недавно изменила принципы верификации профилей и сообществ. Теперь «галочка» означает то, что страницу ведут настоящие представители, а не фанаты или мошенники.