Пользователи возмутились новой рекламой Apple

В рекламе есть слоган: «Защита от брызг и воды. Не волнуйтесь, это iPhone». Смартфоны Apple 12-й серии действительно имеют сертификацию IP68. Однако она не подразумевает, что устройство не «погибнет» под водой. Даже проливной дождь может быть опасен для смартфона. А после такого повреждения сервис не будет чинить девайс бесплатно.

С Apple ранее уже судились по этому поводу. Пользователи говорили, что компания вводит потребителей в заблуждение своей рекламой водонепроницаемости. Apple якобы гарантирует защиту от влаги, но не включает случаи её нарушения в гарантийное обслуживание. Компанию оштрафовали за это.

Будут ли судиться с Apple из-за новой рекламы, пока неясно.