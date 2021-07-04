Пользователи возмутились новой рекламой Apple

Наука и технологии
Сегодня в 14:00
Пользователи возмутились новой рекламой AppleКомпания наступает на те же грабли
Apple выпустила новую рекламу, в которой мужчина держит iPhone 12 возле уха, а его в это время поливает дождь. Реклама, конечно, возмутила пользователей, которые знают, что смартфон не защищён от воды на 100%, а «утопление» не подлежит гарантийному ремонту.
В рекламе есть слоган: «Защита от брызг и воды. Не волнуйтесь, это iPhone». Смартфоны Apple 12-й серии действительно имеют сертификацию IP68. Однако она не подразумевает, что устройство не «погибнет» под водой. Даже проливной дождь может быть опасен для смартфона. А после такого повреждения сервис не будет чинить девайс бесплатно.
С Apple ранее уже судились по этому поводу. Пользователи говорили, что компания вводит потребителей в заблуждение своей рекламой водонепроницаемости. Apple якобы гарантирует защиту от влаги, но не включает случаи её нарушения в гарантийное обслуживание. Компанию оштрафовали за это.
Будут ли судиться с Apple из-за новой рекламы, пока неясно.