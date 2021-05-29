Наука и технологии
Сегодня в 13:23
Пользователи Xiaomi написали петицию против политики компании
Им не нравится глобальная прошивка MIUI
Пользователи смартфонов Xiaomi написали петицию, в которой требуют, чтобы компания обеспечила равные функции и поддержку для глобальной и китайской версий фирменной прошивки MIUI.
Петицию подписали владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Они утверждают, что в глобальных версиях прошивки есть множество ошибок и недоработок по сравнению с китайской. К тому же в глобальной оболочке некоторые приложения Xiaomi были заменены на сервисы Google, что привело к ограничению функциональности.
Пользователи жалуются, что разработчики слишком долго исправляют ошибки в международных версиях MIUI, из-за чего смартфонами практически невозможно пользоваться.
Фанаты Xiaomi предлагают компании открыть офисы разработки в Европе. Тогда разработчики смогли бы лучше тестировать прошивки и плотнее общаться с клиентами. Пользователи также отметили, что стоимость смартфонов Xiaomi растёт, а поддержка — ухудшается.