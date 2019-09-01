Пользователи YouTube больше не смогут узнать точное число подписчиков канала

Они уверены, что этот шаг поможет создателям контента сфокусироваться собственно на творческом процессе и меньше обращать внимание на «цифры». Однако сами блогеры всё равно могут увидеть точное число подписчиков в «Творческой студии» и «Аналитике». Но вот публично никто уже не узнает истинного количества.

Округление счётчиков будет происходить постепенно. Изменения затронут каналы, у которых есть как минимум тысяча подписчиков.

На таблице ниже можно увидеть, как будет происходить округление: