Пользователям Билайна и МТС разрешили получать карты Альфа-Банка без паспорта

Благодаря Мобильному ID абоненты Билайн и МТС смогут получить карту Альфа-Банка за 40 секунд. Нужно будет лишь ввести номер телефона при оформлении заявки, принять согласие на обработку персональных данных и подтвердить их передачу Альфа-Банку. Эти данные, как утверждается, не доступны третьим лицам.

Банк получит все необходимые данные от операторов и сможет оформить счёт на абонента.

Как отметил представитель Альфа-Банка, партнёрам «удалось придумать и запустить самый лёгкий и быстрый способ оформить карту и начать ей пользоваться. Не нужно оформлять документы, не нужно ждать, пока сделают и привезут пластик. Заполнил заявку и пользуешься».