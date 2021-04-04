Наука и технологии
Сегодня в 17:16
Пользователям Билайна и МТС разрешили получать карты Альфа-Банка без паспорта
Достаточно номера телефона
Билайн и МТС запустили функцию автоматического заполнения данных через сервис Мобильный ID. Это позволит оформить дебетовую карту Альфа-Банка без паспорта.
Благодаря Мобильному ID абоненты Билайн и МТС смогут получить карту Альфа-Банка за 40 секунд. Нужно будет лишь ввести номер телефона при оформлении заявки, принять согласие на обработку персональных данных и подтвердить их передачу Альфа-Банку. Эти данные, как утверждается, не доступны третьим лицам.
Банк получит все необходимые данные от операторов и сможет оформить счёт на абонента.
Как отметил представитель Альфа-Банка, партнёрам «удалось придумать и запустить самый лёгкий и быстрый способ оформить карту и начать ей пользоваться. Не нужно оформлять документы, не нужно ждать, пока сделают и привезут пластик. Заполнил заявку и пользуешься».