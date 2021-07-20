Пользователям Instagram разрешили скрывать в рекомендациях эротику и жестокость

А если быть точнее, новая функция позволит пользователям выбирать, как много неприемлемого контента им будет показываться в рекомендациях. Сообщается, что неприемлемые посты не обязательно нарушают правила Instagram, но они могут расстроить некоторых пользователей.

Чтобы воспользоваться нововведением, нужно зайти в настройки, нажать на «Аккаунт» и выбрать «Контроль неприемлемого контента». Менять настройки можно в любое время. Если пользователь несовершеннолетний, он не сможет выбрать опцию, которая позволит ему видеть больше неприемлемого контента («Разрешить»).

Недавно стало известно, что в Instagram добавят двухфакторную аутентификацию через WhatsApp.