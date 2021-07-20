Пользователям Instagram разрешили скрывать в рекомендациях эротику и жестокость

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Пользователям Instagram разрешили скрывать в рекомендациях эротику и жестокостьМожно настроить, как много таких постов будет показываться
Instagram запустил функцию, которая позволяет скрывать неприемлемый контент в разделе «Интересное». Под таким контентом имеются в виду посты, имеющие сексуальный характер или содержащие насилие.
А если быть точнее, новая функция позволит пользователям выбирать, как много неприемлемого контента им будет показываться в рекомендациях. Сообщается, что неприемлемые посты не обязательно нарушают правила Instagram, но они могут расстроить некоторых пользователей.
Чтобы воспользоваться нововведением, нужно зайти в настройки, нажать на «Аккаунт» и выбрать «Контроль неприемлемого контента». Менять настройки можно в любое время. Если пользователь несовершеннолетний, он не сможет выбрать опцию, которая позволит ему видеть больше неприемлемого контента («Разрешить»).
Недавно стало известно, что в Instagram добавят двухфакторную аутентификацию через WhatsApp.