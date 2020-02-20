Пользователям iPhone наконец разрешат менять стандартные браузер и почту

По информации журналистов, в iOS можно будет отключить стандартный браузер Safari и приложение «Почта» и настроить запуск по умолчанию приложений сторонних разработчиков.

Пока в устройствах под управлением этой операционной системы для сторонних приложений действуют строгие ограничения. То есть запускать все ссылки по умолчанию в каком-либо другом браузере, кроме Safari, нельзя. То же касается почтового клиента.

Также Bloomberg пишет, что Apple может снять ограничения на использование сторонних музыкальных сервисов.

Когда новые опции станут доступны, пока неизвестно. Журналисты предполагают, что обновление появится в следующей версии системы — iOS 14. Релиз её, кстати, ожидается осенью 2020.