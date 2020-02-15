Пользователям iPhone позволили покупать предметы в дополненной реальности

По сути, владельцы устройств смогут сначала посмотреть, как продукт выглядит в реальности, а затем сразу купить его. Quick Look уже позволяет продавцам предлагать предварительный просмотр в AR для своих продуктов. Нововведение в том, что теперь они могут добавить в дополненную реальность кнопку для немедленной покупки товара через Apple Pay, например.

Опцию уже поддерживают некоторые магазины, в том числе цветочные. Владельцы iPhone могут, например, «примерить» в AR, как букет цветов и ваза для него будут смотреться на столе в их комнате.