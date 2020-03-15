Пользователям компьютеров разрешили участвовать в реальной борьбе с коронавирусом

Для вычислений Folding@home использует вычислительную мощь сотен тысяч персональных компьютеров со всего мира. Если человек загружает специальную программу, то она запускается на его устройстве в фоновом режиме и выполняет вычисления только тогда, когда имеются свободные ресурсы.

В рамках Folding@home запустили несколько внутренних проектов, связанных с исследованиями коронавируса нового типа, вспышка которого началась в Китае в конце прошлого года. Суть проектов — в моделировании биохимических процессов, в ходе которых вирус взаимодействует с организмом человека. Результаты исследований могут помочь справиться с инфекцией.

Пока выбрать отдельный проект, связанный с коронавирусом, нельзя. Участникам программы придётся предоставить вычислительную мощь компьютеров для всех проектов, расположенных во вкладке «Любой».