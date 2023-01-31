Пользователям космического интернета Starlink предложили отключать систему на ночь

По словам инженеров SpaceX, функция позволяет пользователям запланировать выключение терминала Starlink на ночь. При этом она же сделает так, что устройство автоматически включится утром.

Ожидается, что это не только снизит потребление энергии, но позволит избежать накопления снега на спутниковой антенне в зимний период. К слову, новая функция является частью усилий Starlink повысить экологичность своих услуг.

Напомним, что не так давно научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что спутники космического интернета SpaceX искажают данные радионаблюдений.