Пользователям соцсетей запретили загружать контент без согласия правообладателя

Загружать контент без согласия правообладателей пользователи YouTube, Facebook, Instagram и других площадок больше не смогут. Это будут регулировать специальные фильтры. Некоторым платформам необходимо будет платить «налог на ссылки» — вознаграждение для СМИ и авторов, чей контент хотят использовать.

Реформа получила противоречивые отзывы. Не все страны Евросоюза согласились с изменениями: Бельгия, Эстония и Словения во время голосования воздержались. Многие жители Европы опасаются, что из-за новых правил не смогут делиться в интернете мемами, смешными видео и гифками.

У стран Евросоюза есть два года, чтобы включить директиву об авторском праве в национальные законы.