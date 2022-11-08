Пользуетесь VPN? Вот к каким странам вам лучше подключаться

А вот пять государств, подключаться к серверам которых безопасно.

Швейцария. Эта страна считается самой безопасной в плане хранения личных данных. Оценка свободы Интернета в ней - 96 из 100 (индекс Freedom House). Кроме того, в Швейцарии высокая скорость подключения.

Панама. Оценка свободы Интернета у этой страны - 83 из 100. Вы можете без опаски подключаться к этой стране через VPN, так как здесь нет законов о хранении данных. Но вот с точки зрения использования торрентов Панама не подходит: вам может грозить за распространение авторского контента штраф.

Британские Виргинские острова. В 2021 году эту страна приняла закон, согласно которому компании должны обязательно запрашивать у пользователей разрешение на обработку их данных. Нет в этом государстве и законов, связанных с хранением данных.

Исландия. С точки зрения свободы Интернета страна получила 96 баллов из 100. Хотя в Исландии провайдеры VPN вынуждены хранить все данные полгода, беспокоиться об этом не стоит: этот закон используется лишь в вопросах общественной безопасности.