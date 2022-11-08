Пользуетесь VPN? Вот к каким странам вам лучше подключаться

Пользуетесь VPN? Вот к каким странам вам лучше подключатьсяВсего таких государств пять
Различные страны по-разному могут обрабатывать ваши личные данные. Поэтому так важно знать, какую страну лучше выбрать в списке при подключении к серверам VPN.
Для VPN-подключения лучше всего подходят такие государства, в которых есть строгие законы о защите персональных данных и которые не ограничивают доступ пользователей к контенту. Подобные страны также не будут отслеживать ваши действия в интернете и не входят в альянсы по обмену разведданными. Перечисленные на изображении ниже страны точно лучше обходить стороной.
А вот пять государств, подключаться к серверам которых безопасно.
Швейцария. Эта страна считается самой безопасной в плане хранения личных данных. Оценка свободы Интернета в ней - 96 из 100 (индекс Freedom House). Кроме того, в Швейцарии высокая скорость подключения.
Панама. Оценка свободы Интернета у этой страны - 83 из 100. Вы можете без опаски подключаться к этой стране через VPN, так как здесь нет законов о хранении данных. Но вот с точки зрения использования торрентов Панама не подходит: вам может грозить за распространение авторского контента штраф.
Британские Виргинские острова. В 2021 году эту страна приняла закон, согласно которому компании должны обязательно запрашивать у пользователей разрешение на обработку их данных. Нет в этом государстве и законов, связанных с хранением данных.
Исландия. С точки зрения свободы Интернета страна получила 96 баллов из 100. Хотя в Исландии провайдеры VPN вынуждены хранить все данные полгода, беспокоиться об этом не стоит: этот закон используется лишь в вопросах общественной безопасности.
Румыния. Оценка свободы Интернета - 83/100. Право пользователей на неприкосновенность частной жизни и защиту личных данных здесь будет защищено благодаря национальному надзорному органу Румынии по обработке персональных данных.