Наука и технологии
21:49, 20 июня 2023
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Пользуетесь Wi-Fi роутером Asus? Для вас вышло специальное обновление, защищающее от опасных вирусов

Список моделей, подвергшихся опасности, достаточно обширен

Компания Asus уведомила пользователей ряда моделей Wi-Fi роутеров о необходимости обновить свои устройства.

Связано это с тем, что специалисты компании закрыли в свежем апдейте сразу девять уязвимостей, включая весьма серьёзные и критичные.

Список затронутых устройств включает модели GT6, GT-AXE16000, GT-AX11000 PRO, GT-AX6000, GT-AX11000, GS-AX5400, GS-AX3000, XT9, XT8, XT8 V2, RT-AX86U PRO, RT-AX86U, RT-AX86S, RT-AX82U, RT-AX58U, RT-AX3000, TUF-AX6000 и TUF-AX5400.

Обнаруженные уязвимости позволяют удалённо отключать устройства или запускать на них внешний код.

Для исправления проблем рекомендуется установить последнюю версию прошивки или отключить некоторые службы, доступные через WAN. В Asus также рекомендовали использовать отдельные пароли для админ-панели беспроводной сети и самой Wi-Fi точки.

Источник:PC World
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