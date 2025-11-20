Помилование Трампом основателя Binance назвали примером беспрецедентной коррупции

Недавний отчёт Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил, что Binance продолжает проводить «операции, связанные с незаконными средствами», несмотря на штраф более чем в 4 млрд долларов и признание нарушений закона о банковской тайне.

После помилования Чжао намекнул, что, если получит возврат части штрафа, «вложит его в Америку». Между тем Трамп и его окружение «всё активнее участвуют в криптобизнесе», пишут журналисты. Так, на днях был объявлен новый проект по «токенизации» гостиничного комплекса под брендом Трампа, а ещё раньше случился релиз именного мемкоина президента США.

По данным СМИ, бывшие сотрудники Министерства юстиции называют помилование Чжао «беспрецедентным» и «коррупционным». Они утверждают, что он «не соответствовал стандартным критериям для помилования», а финансовые связи между Binance и проектами, связанными с семьёй Трампа, «вызывают серьёзные этические вопросы».

Белый дом отвергает обвинения.