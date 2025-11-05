Помимо решёток: военный эксперт назвал четыре новых способа защитить танки от дронов

Традиционно танк был символом неуязвимости, способным выдерживать почти любой огонь, кроме специализированного противотанкового оружия. Однако с появлением дронов-камикадзе и барражирующих снарядов ситуация резко изменилась. Эти аппараты могут атаковать танк с любых направлений, находя слабые места в броне — особенно уязвимы корма, крыша и борт. Пассивные средства, такие как самодельные экраны, и портативные станции РЭБ не всегда эффективны, поскольку дроны быстро адаптируются.

Выделяются четыре направления модернизации танков для противодействия новым угрозам:

Увеличение дальности стрельбы. Танк может превратиться в высокоточную артиллерийскую систему. Разрабатываются управляемые снаряды, аналогичные «Краснополю», и более мощные орудия калибром до 152 мм. Это позволит танкам поражать цели с дистанций до 25 км, оставаясь вне досягаемости большинства дронов. Однако это ведёт к увеличению массы и сложности машины, создавая гибрид танка и САУ.

Танк может превратиться в высокоточную артиллерийскую систему. Разрабатываются управляемые снаряды, аналогичные «Краснополю», и более мощные орудия калибром до 152 мм. Это позволит танкам поражать цели с дистанций до 25 км, оставаясь вне досягаемости большинства дронов. Однако это ведёт к увеличению массы и сложности машины, создавая гибрид танка и САУ. Интеграция дронов в вооружение. Танк может выступать как носитель разведывательных и ударных беспилотников, расширяя радиус действия до 40 км. Боевые информационные системы позволяют экипажу получать данные с дронов всего подразделения, повышая осведомлённость и подавляя вражеские средства связи.

Танк может выступать как носитель разведывательных и ударных беспилотников, расширяя радиус действия до 40 км. Боевые информационные системы позволяют экипажу получать данные с дронов всего подразделения, повышая осведомлённость и подавляя вражеские средства связи. Изменение компоновки и бронирования. Усиление защиты уязвимых зон — логичный шаг, но он требует создания практически новых машин. Рост массы брони затрагивает шасси, трансмиссию и подвеску, что делает простую модернизацию текущих моделей невозможной.

Усиление защиты уязвимых зон — логичный шаг, но он требует создания практически новых машин. Рост массы брони затрагивает шасси, трансмиссию и подвеску, что делает простую модернизацию текущих моделей невозможной. Установка боевых модулей (см. обложку публикации). На башню монтируют независимый комплекс с ИИ, камерами и пулеметом для перехвата дронов на расстоянии до 2 км. Например, американская система Bullfrog с ИИ обнаруживает и уничтожает дроны на расстоянии до 800 метров. Такие модули компактны, не требуют радиолокации и могут ставиться на любую технику. Это самый экономичный и быстрый путь усиления защиты.

В итоге, первые два пути — естественное развитие, повышающее дальность и интеграцию дронов. Третье требует радикальных изменений в конструкции. Четвертое кажется наиболее практичным: недорогой ответ на массовую угрозу. Защита от дронов будет многоуровневой, включая ПВО, активные модули и пассивную броню. Будущее танков зависит от баланса этих подходов.