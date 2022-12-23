Помните большой скандал с утечкой данных в Facebook*? Компания всё-таки согласилась выплатить компенсацию

Отмечается, что сумма выплаты Meta (*признана в РФ экстремистской и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети) по иску может стать «крупнейшей из когда-либо достигнутых в коллективных исках о конфиденциальности данных».

В Meta* считают, что соглашение отвечает интересам пользователей и акционеров. Также представители компании заявили, что за последние три года пересмотрели подход к конфиденциальности, внедрив программу по защите персональных данных.