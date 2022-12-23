Наука и технологии
16:44, 23 декабря 2022
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Помните большой скандал с утечкой данных в Facebook*? Компания всё-таки согласилась выплатить компенсацию

Это связано с Cambridge Analytica

Meta* согласилась выплатить $725 млн пользователям по иску из-за Cambridge Analytica. Эта компания была в центре скандала, когда все узнали, что она получила личные данные людей и изучила их политические предпочтения. Этот алгоритм мог оказать и влияние на политические предпочтения пользователей через рекламу.

Помните большой скандал с утечкой данных в Facebook*? Компания всё-таки согласилась выплатить компенсацию

Фото: Unsplash

Отмечается, что сумма выплаты Meta (*признана в РФ экстремистской и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети) по иску может стать «крупнейшей из когда-либо достигнутых в коллективных исках о конфиденциальности данных».

В Meta* считают, что соглашение отвечает интересам пользователей и акционеров. Также представители компании заявили, что за последние три года пересмотрели подход к конфиденциальности, внедрив программу по защите персональных данных.

Источник:VC.ru
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