Помните большой скандал с утечкой данных в Facebook*? Компания всё-таки согласилась выплатить компенсацию

Помните большой скандал с утечкой данных в Facebook*? Компания всё-таки согласилась выплатить компенсациюЭто связано с Cambridge Analytica
Meta* согласилась выплатить $725 млн пользователям по иску из-за Cambridge Analytica. Эта компания была в центре скандала, когда все узнали, что она получила личные данные людей и изучила их политические предпочтения. Этот алгоритм мог оказать и влияние на политические предпочтения пользователей через рекламу.
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Отмечается, что сумма выплаты Meta (*признана в РФ экстремистской и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети) по иску может стать «крупнейшей из когда-либо достигнутых в коллективных исках о конфиденциальности данных».
В Meta* считают, что соглашение отвечает интересам пользователей и акционеров. Также представители компании заявили, что за последние три года пересмотрели подход к конфиденциальности, внедрив программу по защите персональных данных.