Помните Meizu? Компания рассказала, какие новые устройства начнёт продавать в будущем

Компания также планирует расширить своё сотрудничество с Lynk & Co и в настоящее время работает над автомобильной системой FlymeAuto, а также над «умным домом» Lipro и модными продуктами PANDAER.

Отметим, что недавно компанию Meizu купила Geely Xingji Times. Шэнь Зию, новый председатель Meizu и вице-председатель Xingji Times, ранее сообщал, что компания планирует выпустить новый флагманский смартфон в следующем году. Он также заявил, что Meizu сохранит независимость после приобретения.