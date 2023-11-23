Помните “вертолетики” из детства? По их подобию создали биоразлагаемые датчики

Экологически чистые устройства оснащены технологией флуоресценции, реагирующей на ближний инфракрасный свет, излучаемый специализированными дронами, и позволяющей получать важные данные о температуре почвы. Их гениальность заключается в том, что они изготовлены из биоразлагаемого полимера на растительной основе, что делает их безвредными для окружающей среды.

Потенциал Acer i-Seeds не ограничивается температурой почвы - исследователи изучают возможность расширения их возможностей для измерения влажности, уровня CO2 и загрязняющих веществ.

Эта инновация демонстрирует, как подражание гениальности природы может проложить путь к созданию новых технологий, изменяя сельское хозяйство и мониторинг окружающей среды.