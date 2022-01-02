Помнят ли бабочки, что с ними происходило, когда они были гусеницами

В ходе эксперимента исследователи научили гусениц избегать особого вещества - этилацетата. При этом когда они превратились в бабочек, то большинство из них так же продолжало избегать этого запаха. Это значит, что бабочки могут помнить некоторые вещи, происходившие с ними до этого.