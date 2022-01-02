Помнят ли бабочки, что с ними происходило, когда они были гусеницами

Наука и технологии
Сегодня в 22:02
1 мин.
Помнят ли бабочки, что с ними происходило, когда они были гусеницамиРассказывает эксперт BBC Science Focus Magazine
Всем известно, что бабочка во время роста проходит несколько этапов. Это яйцо, гусеница, куколка, бабочка. Однако сохраняются ли у взрослого насекомого воспоминания о том, что было на более ранних этапах? На этот вопрос отвечает биолог Хелен Пилчер.
Переход от гусеницы к бабочке - одна из загадок животного мира, утверждает автор. До проведения одного из научных исследований было неизвестно, помнят ли взрослые бабочки о том, что было с ними ранее, на предыдущих этапах.
В ходе эксперимента исследователи научили гусениц избегать особого вещества - этилацетата. При этом когда они превратились в бабочек, то большинство из них так же продолжало избегать этого запаха. Это значит, что бабочки могут помнить некоторые вещи, происходившие с ними до этого.
Источник: BBC Science Focus Magazine