Помогает ли наука продавать шоколадное печенье

В серии из 10 исследований учёные обнаружили, что людям не нравится, когда наука используется для продвижения продуктов, приносящих удовольствие, таких как печенье.

В одном исследовании 511 студентов пробовали печенье с шоколадной крошкой. Всего было три варианта угощения — A, B и C. Они имели разные описания. Студентам нужно было выбрать понравившийся вариант. У половины участников вариант А был описан как имеющий «сочный шоколадный вкус». Другая половина увидела описание «Научно разработан, чтобы иметь сочный шоколадный вкус». Результаты показали, что использование науки снизило вероятность того, что участники выберут вариант А, на 30%.

Интересно, что для других товаров, более утилитарных (например гель для душа), использование науки наоборот помогало при продвижении.