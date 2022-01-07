Помогает ли сохранять природные ресурсы работа из дома: отвечают учёные

Помогает ли сохранять природные ресурсы работа из дома: отвечают учёныеОб этом пишет журнал BBC Science Focus Magazine
Уже сейчас многие эксперты полагают, что уже никогда в офисе не будет работать столько людей, как раньше. Согласно опросу YouGov 2021 года, 60 процентов отметили, что если бы у них был выбор, то они бы работали удалённо.
Также ряд исследований свидетельствует о пользе такого перехода на удалённый формат для окружающей среды. Так, их результаты говорят о том, что работа из дома позволит уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу (потому что больше не нужно ездить на транспорте в офисе), а также избавит от необходимости тратить ресурсы на обогрев, охлаждение, освещение помещения.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в ходе анализа, который был проведён в 2020 году, выяснило, что примерно одну пятую всех рабочих обязанностей можно выполнять из дома. Это помогло бы при работе удалённо три раза в неделю сократить выбросы двуокиси углерода на 80 миллионов тонн в год.
В то же время некоторые исследования говорят об обратном. То есть о том, что фактически при удалённом формате общее потребление энергии повышается.
Для того чтобы сделать работу из дома наиболее полезной с точки зрения экологии, нужно как раз-таки снизить потребление энергии.