Помогает ли сохранять природные ресурсы работа из дома: отвечают учёные

Уже сейчас многие эксперты полагают, что уже никогда в офисе не будет работать столько людей, как раньше. Согласно опросу YouGov 2021 года, 60 процентов отметили, что если бы у них был выбор, то они бы работали удалённо.

Также ряд исследований свидетельствует о пользе такого перехода на удалённый формат для окружающей среды. Так, их результаты говорят о том, что работа из дома позволит уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу (потому что больше не нужно ездить на транспорте в офисе), а также избавит от необходимости тратить ресурсы на обогрев, охлаждение, освещение помещения.