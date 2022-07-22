Помогает ли вейпинг бросить курить

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Помогает ли вейпинг бросить куритьОтвет разочарует
Учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета (США) выяснили, что переход на вейпинг — плохой способ бросить курить. Чаще всего человек просто остаётся сразу с двумя зависимостями.
Исследователи изучили данные 111 823 человек с зависимостью от сигарет. В первый год исследования около 0,8% участников сообщили, что курят и электронные, и обычные сигареты. Так они пытались отказаться от вредной привычки. Интересно, что к третьему году исследования количество таких людей выросло до 2,3%.
В результате из «двойных» курильщиков бросить самостоятельно смогли только 17%. Учёные пришли к выводу, что по-настоящему бросить курить поможет только традиционная терапия.