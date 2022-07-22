Помогает ли вейпинг бросить курить

Исследователи изучили данные 111 823 человек с зависимостью от сигарет. В первый год исследования около 0,8% участников сообщили, что курят и электронные, и обычные сигареты. Так они пытались отказаться от вредной привычки. Интересно, что к третьему году исследования количество таких людей выросло до 2,3%.

В результате из «двойных» курильщиков бросить самостоятельно смогли только 17%. Учёные пришли к выводу, что по-настоящему бросить курить поможет только традиционная терапия.