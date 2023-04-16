Помогающие с налогами сервисы разглашали данные людей «партнерам»

Эти сервисы предлагают «помочь» налогоплательщикам, направляя частную информацию из их налоговых деклараций в свои материнские компании Intuit и H&R Block. Если налогоплательщики соглашаются, они могут получать маркетинговые электронные письма и другие сообщения от этих компаний и их деловых партнеров с учетом информации, содержащейся в их налоговых декларациях.

Обозреватель Washington Post Джеффри А. Фаулер раскритиковал этот процесс. По сообщениям, компании по подготовке налоговых деклараций собирают личную информацию более агрессивно, чем любые социальные сети.

Передаваемая информация может включать сведения о том, сколько денег зарабатывают налогоплательщики, сколько они должны по студенческим кредитам, размер их налоговой декларации и благотворительные взносы.

Критики предупреждают, что такая практика вызывает опасения за конфиденциальность и нарушает доверие налогоплательщиков.