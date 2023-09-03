Помощь TSMC в создании Intel Meteor Lake усилилась

Для решения этих проблем компания планирует в 2024-2025 годах передать значительную часть своих заказов на аутсорсинг TSMC. По оценкам Goldman Sachs, объем такого аутсорсинга может составить $18,6 млрд в 2024 году и $19,4 млрд в 2025 году. Ожидается, что доходы TSMC от услуг по производству существенно выиграют от этого сотрудничества.

Хотя этот шаг Intel может помочь решить проблемы своего литейного подразделения, он не соответствует цели компании по достижению самодостаточности. Intel работает над развитием своего подразделения по разработке микросхем, которое и так отстает от конкурентов.