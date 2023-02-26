Поможет ли подвид генетического редактирования избавиться от психических проблем

Эксперимент на мышах показал, что грызуны, подвергшиеся стрессу в раннем возрасте, действительно проявляют большую восприимчивость к стрессу в течение жизни. Похоже, это справедливо и для людей. Причины до сих пор неясны, но появляется всё больше доказательств того, что часть ответа лежит в эпигенетике, процессах, которые изменяют синтез белков без изменения генетического кода.

Многие исследователи считают, что детская травма биологически «внедряется» в наши тела, изменяет работу генов и подвергает риску психическое здоровье. Интересно, что учёные могут редактировать эпигеном, используя версию Crispr-Cas9, инновационного инструмента для редактирования генов. У животных этот метод уже показал хорошие результаты. Так, крысы, которым вводили алкоголь в подростковом возрасте, были значительно более тревожными, чем животные-трезвенники. Но когда учёные обратил вспять изменение в эпигеноме, их тревога упала до нормального уровня.

Конечно, до тех пор, пока такие методы можно будет применять на людях, пройдёт ещё много времени.