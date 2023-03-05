Поможет с нехваткой рабочей силы: представлен новый человекоподобный робот

Как пояснили в компании, сегодня наблюдается беспрецедентная нехватка рабочей силы в США. «Если мы хотим дальнейшего роста, нам нужно больше производительности, а это означает больше автоматизации. Как только гуманоиды Figure будут развернуты для работы вместе с нами, у нас появится потенциал для производства множества доступных, более широко доступных товаров и услуг в такой степени, в какой мир ещё не видел», — добавили в Figure.

Первый человекоподобный робот компании, названный Figure 01, сочетает в себе ловкость с алгоритмами искусственного интеллекта. Он может выполнять широкий спект задач в различных отраслях, таких как производство, логистика, складирование и розничная торговля.