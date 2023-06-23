Помянем: что произошло с батискафом с тремя миллиардерами на борту

Субмарина, изготовленная компанией OceanGate, исчезла примерно через час сорок пять минут после начала своего плавания 18 июня 2023 года. Снабженный запасом воздуха на 96 часов, надежды на успешную спасательную операцию изначально были высоки.

Береговая охрана США предприняла масштабные поисковые работы, используя дистанционно управляемые транспортные средства (ROV) для прочесывания океанских глубин. Технология гидролокации, используемая с самолетов, буев и экспедиционных судов, также использовалась для обнаружения любых признаков батискафа.

Среди людей, находящихся на борту «Титана», - британский миллиардер Хэмиш Хардинг, известный своим предыдущим суборбитальным полетом с Blue Origin, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, французский исследователь Поль-Анри Наргеоле и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш.

Во время недавней пресс-конференции контр-адмирал береговой охраны США Джон Можер подтвердил разрыв подводного аппарата из-за давления. Обломки, свидетельствующие о потере батискафа, были обнаружены на морском дне с помощью аппарата ROV.