Понимание интернет-мемов связали с уровнем интеллекта

В ходе работы исследовательница обсудила смысл шуток и изображений с испытуемыми, имеющими психические заболевания, и со здоровыми участниками. Как и предполагалось, люди с когнитивными (познавательными) нарушениями понимали юмор с трудом. Что касается здоровых участников от 18 до 29 лет, то среди них нашлись те, кто предпочитал не считывать подтекст шуток, а воспринимать их прямо. Хотя умение видеть подтекст в западной культуре считается признаком образованного и неглупого человека.

Исследовательница пришла к выводу, что многим людям сейчас действительно непросто выполнять некоторые интеллектуальные операции, которые раньше считались базовыми. Но автор работы считает, что это не значит, будто таких людей на самом деле можно назвать интеллектуально неразвитыми.

Исследования юмора показывают, что в последние годы происходит множество изменений. Смысл старых шуток молодёжь понимает с трудом. Для современных форм юмора, например мемов, характерны краткость и ситуативность, и, возможно, отсутствие подтекста (хотя мы считает, что это не универсально).